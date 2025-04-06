Овечкин побил рекорд в 45-летний юбилей дня, когда рекорд по голам установил Хоу

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки (894).

Сообщается, что Овечкин забил свой рекордный 895-й гол в 45-ю годовщину того дня, когда Горди Хоу забросил свою 801-ю, рекордную и последнюю шайбу в НХЛ в составе «Хартфорд Уэйлерс». Это произошло 6 апреля 1980 года.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.