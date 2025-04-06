Кудашов объяснил решение заменить вратаря перед решающим матчем серии со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о выборе голкипера Владислава Подъяпольского на шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА (5:2, 4-2).
– Насколько рисковали, доверяя место в воротах Подъяпольскому?
– Слукавлю, если скажу, что не волновались и не рисковали, что всё было спокойно и стабильно. Плей-офф – игра сложная, здесь гладко ничего никогда не происходит. У нас все живы-здоровы, мелочи, все восстановятся. Но именно сегодня на лавке у нас оказалось ровно шесть защитников. Из них Менелл и Кудашов играли первые игры. Одно на другое наложилось.
Всё равно приходилось мыслить стратегически – понимаешь, что может быть седьмая игра. Думал так – если сегодня не получится, эти игроки получат игровую практику и будут готовы на седьмую игру. И вратарь отдохнёт, который играл до этого все матчи, или этот войдёт, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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