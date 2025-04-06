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Кудашов объяснил решение заменить вратаря перед решающим матчем серии со СКА

Кудашов объяснил решение заменить вратаря перед решающим матчем серии со СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о выборе голкипера Владислава Подъяпольского на шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА (5:2, 4-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

– Насколько рисковали, доверяя место в воротах Подъяпольскому?
– Слукавлю, если скажу, что не волновались и не рисковали, что всё было спокойно и стабильно. Плей-офф – игра сложная, здесь гладко ничего никогда не происходит. У нас все живы-здоровы, мелочи, все восстановятся. Но именно сегодня на лавке у нас оказалось ровно шесть защитников. Из них Менелл и Кудашов играли первые игры. Одно на другое наложилось.

Всё равно приходилось мыслить стратегически – понимаешь, что может быть седьмая игра. Думал так – если сегодня не получится, эти игроки получат игровую практику и будут готовы на седьмую игру. И вратарь отдохнёт, который играл до этого все матчи, или этот войдёт, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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