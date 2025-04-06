«Так держать, друг!» Дэнни де Вито поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

Известный американский актёр, режиссёр и продюсер Дэнни де Вито поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением исторического рекорда по голам в регулярках НХЛ. Это произошло в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), в котором Овечкин обошёл Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу за карьеру.
«Алекс, так держать, друг! Рекорды должны быть побиты!» — сказал де Вито в своём видеообращении, опубликованном пресс-службой НХЛ.
Напомним, матч «Вашингтона» с «Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования Александра.
Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.
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