Кудашов: моей задачей в шестом матче со СКА было не мешать хоккеистам «Динамо» играть

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игре команды в серии 1/8 финала Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА (4-2). В шестом матче динамовцы выиграли со счётом 5:2.

– Что удалось поменять перед третьим периодом?

– Моя задача сегодня была – не мешать игрокам играть. Прекрасно видел настрой команды, видел, что и как мы делали. Вся подготовка была проведена накануне. Они сами переключились.

– Чувствовали ли особую заряженность по ходу серии у Никиты Гусева?

– Он играл, как обычно.

– Сказалось ли, что у «Динамо» было много бывших игроков СКА?

– В плей-офф не бывает того, что не сказывается. Те игроки, которые здесь играли, не испытывали никакой боязни, стеснения. Они знают способности многих игроков соперника. Вдобавок они наши лидеры. Всё нормально.

– Как оцените игру Артёма Кудашова? Были ли опасения на его счёт?

– Была ситуация, когда деваться было некуда. В течение года мы его готовили, он играл в шесть защитников. Отыграл нормально, спокойно. Планомерно развивается, растёт. Опасения всегда есть. Войти в такую серию и взрослому хоккеисту, который всё повидал, нелегко. Давайте рассуждать: СКА – команда, которая потенциально должна биться за Кубок. Игроки, которые выигрывали всё, мастеровитые игроки международного уровня. Влиться в такую серию нелегко, но Артём нормально справился, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.