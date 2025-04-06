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Кудашов: моей задачей в шестом матче со СКА было не мешать хоккеистам «Динамо» играть

Кудашов: моей задачей в шестом матче со СКА было не мешать хоккеистам «Динамо» играть
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игре команды в серии 1/8 финала Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА (4-2). В шестом матче динамовцы выиграли со счётом 5:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

– Что удалось поменять перед третьим периодом?
– Моя задача сегодня была – не мешать игрокам играть. Прекрасно видел настрой команды, видел, что и как мы делали. Вся подготовка была проведена накануне. Они сами переключились.

– Чувствовали ли особую заряженность по ходу серии у Никиты Гусева?
– Он играл, как обычно.

– Сказалось ли, что у «Динамо» было много бывших игроков СКА?
– В плей-офф не бывает того, что не сказывается. Те игроки, которые здесь играли, не испытывали никакой боязни, стеснения. Они знают способности многих игроков соперника. Вдобавок они наши лидеры. Всё нормально.

– Как оцените игру Артёма Кудашова? Были ли опасения на его счёт?
– Была ситуация, когда деваться было некуда. В течение года мы его готовили, он играл в шесть защитников. Отыграл нормально, спокойно. Планомерно развивается, растёт. Опасения всегда есть. Войти в такую серию и взрослому хоккеисту, который всё повидал, нелегко. Давайте рассуждать: СКА – команда, которая потенциально должна биться за Кубок. Игроки, которые выигрывали всё, мастеровитые игроки международного уровня. Влиться в такую серию нелегко, но Артём нормально справился, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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