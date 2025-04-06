Кудашов рассказал, о чём говорил с Ротенбергом на рукопожатии в конце серии «Динамо» — СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов раскрыл, что ему сказал тренер СКА Роман Ротенберг в конце серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

– Просили ли хоккеистов не читать прессу?

– Запретить такое сейчас невозможно, они из телефонов не вылезают. Я её не читал вообще. Иногда смотрел счёт, но в последние дни вообще перестал смотреть любой хоккей. Вижу, что происходит, но слежу не так внимательно. Понимал, что серия сложная. К ней пристальное внимание было.

– Артём Кудашов в первой смене чуть не запихнул шайбу в свои ворота. Каким было ваше состояние в тот момент?

– Никакого. Я уже давно воспринимаю его как игрока, а не родственника. Все когда-то начинают играть в плей-офф.

– С чем связано такое обновление состава?

– По защитникам — болячки. Хорошо, что мелкие – все завтра уже будут готовы. Швец-Рогового ввели по плану. Моторыгину дали отдохнуть.

– Что вам сказал Роман Ротенберг во время рукопожатия?

– Поблагодарил за серию, что она была интересной. И я поблагодарил. Считаю, что это была равная серия, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.