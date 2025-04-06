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Кудашов рассказал, о чём говорил с Ротенбергом на рукопожатии в конце серии «Динамо» — СКА

Кудашов рассказал, о чём говорил с Ротенбергом на рукопожатии в конце серии «Динамо» — СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов раскрыл, что ему сказал тренер СКА Роман Ротенберг в конце серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

– Просили ли хоккеистов не читать прессу?
– Запретить такое сейчас невозможно, они из телефонов не вылезают. Я её не читал вообще. Иногда смотрел счёт, но в последние дни вообще перестал смотреть любой хоккей. Вижу, что происходит, но слежу не так внимательно. Понимал, что серия сложная. К ней пристальное внимание было.

– Артём Кудашов в первой смене чуть не запихнул шайбу в свои ворота. Каким было ваше состояние в тот момент?
– Никакого. Я уже давно воспринимаю его как игрока, а не родственника. Все когда-то начинают играть в плей-офф.

– С чем связано такое обновление состава?
– По защитникам — болячки. Хорошо, что мелкие – все завтра уже будут готовы. Швец-Рогового ввели по плану. Моторыгину дали отдохнуть.

– Что вам сказал Роман Ротенберг во время рукопожатия?
– Поблагодарил за серию, что она была интересной. И я поблагодарил. Считаю, что это была равная серия, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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