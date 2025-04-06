Кудашов ответил на вопрос, какой совет ему дал Овечкин перед шестым матчем серии со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о подготовке к серии первого раунда Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА, а также о совете от игрока НХЛ Александра Овечкина перед шестым матчем. Последняя встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 5:2.
– Могли бы приоткрыть, как разбирали СКА?
– Мы надолго затянем. Здесь и тактические, и индивидуальные моменты. Они везде были. Когда начинаешь готовить команду к серии, учитываешь всё – рисунок игры соперника, сильные и слабые стороны, тактику и игроков. Мы с вами сейчас в дебри залезем, это очень долго. Нам домой надо лететь. Иногда это очень долго бывает. Собрания перед серией минимум полчаса идут. Иногда на несколько дней разбиваем.
– Осторожное начало – ваш план на игру?
– Нет. Не знаю, почему так. Может, и хорошо, что 1:2 случилось в нужный момент – поняли, что отступать некуда, надо играть. Это помогло.
– Какие советы вам дал Овечкин?
– Закончить серию сегодня, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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