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Кудашов ответил на вопрос, какой совет ему дал Овечкин перед шестым матчем серии со СКА

Кудашов ответил на вопрос, какой совет ему дал Овечкин перед шестым матчем серии со СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о подготовке к серии первого раунда Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА, а также о совете от игрока НХЛ Александра Овечкина перед шестым матчем. Последняя встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 5:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

– Могли бы приоткрыть, как разбирали СКА?
– Мы надолго затянем. Здесь и тактические, и индивидуальные моменты. Они везде были. Когда начинаешь готовить команду к серии, учитываешь всё – рисунок игры соперника, сильные и слабые стороны, тактику и игроков. Мы с вами сейчас в дебри залезем, это очень долго. Нам домой надо лететь. Иногда это очень долго бывает. Собрания перед серией минимум полчаса идут. Иногда на несколько дней разбиваем.

– Осторожное начало – ваш план на игру?
– Нет. Не знаю, почему так. Может, и хорошо, что 1:2 случилось в нужный момент – поняли, что отступать некуда, надо играть. Это помогло.

– Какие советы вам дал Овечкин?
– Закончить серию сегодня, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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