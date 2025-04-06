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«Ждём суицида Гашека!» Дмитрий Медведев отреагировал на рекорд Овечкина по голам в НХЛ

«Ждём суицида Гашека!» Дмитрий Медведев отреагировал на рекорд Овечкина по голам в НХЛ
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Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на установление звёздным российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным исторического рекорда по голам в регулярках НХЛ. Это произошло в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), в котором Овечкин обошёл Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу за карьеру.

«895 – результат великого русского хоккеиста!

P. S. Ждём суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Напомним, в последние годы бывший чешский голкипер Доминик Гашек зарекомендовал себя в качестве ярого сторонника отстранения россиян от всех международных спортивных мероприятий. Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за лояльное отношение к российским игрокам.

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