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Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 6 апреля 2025 года

Сегодня, 6 апреля, прошли четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ 6 апреля:

«Белые Медведи» — «Чайка» — 3:5;

«Авто» — «Омские Ястребы» — 0:4;

«Кузнецкие Медведи» — «Ирбис» — 5:4;

«Стальные Лисы» — «Мамонты Югры» — 2:3 ОТ.

Счёт в сериях первого раунда плей-офф МХЛ:

Восточная конференция

«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 1-2

«Омские Ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург) — 3-0

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск) — 3-0

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые Медведи» (Челябинск) — 2-1

Западная конференция

МХК «Спартак» (Москва) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск) — 1-1

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 2-0

«Локо» (Ярославль) — МХК «Динамо» (Москва) — 1-1

«Академия Михайлова» (Тульская область) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1-1