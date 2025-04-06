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Кудашов — о Джиошвили: молодец. Все игроки «Динамо» в серии со СКА были единым целым

Кудашов — о Джиошвили: молодец. Все игроки «Динамо» в серии со СКА были единым целым
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру Максима Джиошвили в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

– Можно ли сказать, что вы ждали большего от Кузнецова?
– Он и так здорово сыграл. Их тройка с Демидовым и Плотниковым прилично выглядела. Ещё и Никишин сзади был.

– Как оцените игру Максима Джиошвили?
– Не хочу выделять одного игрока. Не удивлюсь, если в другой серии так будут играть другие люди. В этой серии получилось так, что каждый понемногу внёс. Не знаю ни одного игрока, который не отметился бы чем-то. Даже невидимые герои, которые не забивали голы, многое делали – блокировали шайбы, помогали. Максим – молодец. Много играл в большинстве, меньшинстве, в равных составах. Забил нужные голы в нужный момент. Но мы так можем и про многих других игроков говорить. Правильнее говорить о команде, потому что сегодня команда была единым целым. Как и всю серию, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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