Кудашов — о Джиошвили: молодец. Все игроки «Динамо» в серии со СКА были единым целым

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру Максима Джиошвили в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА.

– Можно ли сказать, что вы ждали большего от Кузнецова?

– Он и так здорово сыграл. Их тройка с Демидовым и Плотниковым прилично выглядела. Ещё и Никишин сзади был.

– Как оцените игру Максима Джиошвили?

– Не хочу выделять одного игрока. Не удивлюсь, если в другой серии так будут играть другие люди. В этой серии получилось так, что каждый понемногу внёс. Не знаю ни одного игрока, который не отметился бы чем-то. Даже невидимые герои, которые не забивали голы, многое делали – блокировали шайбы, помогали. Максим – молодец. Много играл в большинстве, меньшинстве, в равных составах. Забил нужные голы в нужный момент. Но мы так можем и про многих других игроков говорить. Правильнее говорить о команде, потому что сегодня команда была единым целым. Как и всю серию, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.