«Теперь можешь пойти принять душ». Мэтт Рой — Овечкину после рекордного гола в НХЛ

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки (894). Защитник «столичных» Мэтт Рой сказал, что пошутил с Овечкиным после гола.

«Теперь можешь пойти принять душ и не играть остаток игры», — приводит слова Роя журналист Итан Сирс в соцсети Х (ранее Twitter).

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.