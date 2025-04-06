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Игроки «Вашингтона» устроили Овечкину пивной душ в раздевалке после рекордного гола

Игроки «Вашингтона» устроили Овечкину пивной душ в раздевалке после рекордного гола
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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» оригинально встретили своего звёздного одноклубника Александра Овечкина в раздевалке после того, как он установил исторический рекорд по голам в регулярках НХЛ. Это произошло в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), в котором Овечкин обошёл Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу за карьеру.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

Партнёры по команде устроили Овечкину пивной душ, когда тот появился у них на глазах.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео безумной радости в раздевалке «столичных»:

ВИДЕО

Напомним, матч «Вашингтона» с «Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования Александра.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

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