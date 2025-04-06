Игроки «Вашингтона» устроили Овечкину пивной душ в раздевалке после рекордного гола

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» оригинально встретили своего звёздного одноклубника Александра Овечкина в раздевалке после того, как он установил исторический рекорд по голам в регулярках НХЛ. Это произошло в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), в котором Овечкин обошёл Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу за карьеру.

Партнёры по команде устроили Овечкину пивной душ, когда тот появился у них на глазах.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео безумной радости в раздевалке «столичных»:

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Напомним, матч «Вашингтона» с «Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования Александра.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.