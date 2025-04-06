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«Мы все берём с него пример». Ротенберг — о рекорде Овечкина

«Мы все берём с него пример». Ротенберг — о рекорде Овечкина
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о рекорде нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забил свой 895-й гол в карьере.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

«Хочу поздравить Александра Овечкина с рекордом. Историческое событие для всех, для нашего хоккея, для России. Тот человек, который ведёт за собой всех наших хоккеистов, всех нас, чтобы мы всегда стремились идти вперёд и никогда не сдавались. Мы все берём пример с Овечкина», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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