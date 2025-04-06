«Мы все берём с него пример». Ротенберг — о рекорде Овечкина

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о рекорде нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забил свой 895-й гол в карьере.

«Хочу поздравить Александра Овечкина с рекордом. Историческое событие для всех, для нашего хоккея, для России. Тот человек, который ведёт за собой всех наших хоккеистов, всех нас, чтобы мы всегда стремились идти вперёд и никогда не сдавались. Мы все берём пример с Овечкина», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.