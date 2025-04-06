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Ротенберг прокомментировал поражение СКА в шестом матче и в серии с «Динамо»

Ротенберг прокомментировал поражение СКА в шестом матче и в серии с «Динамо»
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о поражении в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:5, 2-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

«Хочу поблагодарить болельщиков, замечательная атмосфера, полные трибуны гнали команду вперёд. Не передать словами, насколько мы это ценим. Хочу поблагодарить команду, всех ребят за самоотверженную игру. Игра полностью была под нашим контролем, два периода не давали сопернику никаких шансов. Должны были сами забивать. Но у нас ребята – Грицюк, Бардаков – молодые. 2001 года рождения, это надо понимать. Хотя потом две шайбы забросили», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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