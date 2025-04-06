Ротенберг рассказал, что решило исход серии «Динамо» — СКА в Кубке Гагарина

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг назвал решающий момент в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо».

«Исход матча и серии решило неоправданное удаление в конце второго периода. Дальше неправильная смена игрока, который удалился. В хоккее всё решают детали. Все наши ребята – много ребят с травмами, на уколах – бились, ни к кому нет вопросов», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение в серии с «Динамо» Рига со счётом 1-3.