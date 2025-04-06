Ротенберг рассказал, что решило исход серии «Динамо» — СКА в Кубке Гагарина
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг назвал решающий момент в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5) 1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5) 2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5) 2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5) 2:3 Адамчук – 42:41 (5x5) 2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4) 2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)
«Исход матча и серии решило неоправданное удаление в конце второго периода. Дальше неправильная смена игрока, который удалился. В хоккее всё решают детали. Все наши ребята – много ребят с травмами, на уколах – бились, ни к кому нет вопросов», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение в серии с «Динамо» Рига со счётом 1-3.
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