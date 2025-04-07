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Ротенберг: надеюсь, после победы над сильнейшей командой «Динамо» выиграет плей-офф

Ротенберг: надеюсь, после победы над сильнейшей командой «Динамо» выиграет плей-офф
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг выразил надежду на победу «Динамо» в Кубке Гагарина после поражения от москвичей в 1/8 финала турнира.

«Хочу поблагодарить «Динамо». Сильная команда. Такие игроки, как Комтуа, который на чемпионате мира создал много проблем, играя за сборную команды. И наши ребята – Гусев сегодня замечательно сыграл. Надеюсь, что эти ребята достойно проведут плей-офф и выиграют после победы над сильнейшей командой. У нас была серия уровня финала, очень высокий уровень. Это все подтвердят. «Динамо» сегодня реализовало свои моменты, мы нет. Поэтому такой исход», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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