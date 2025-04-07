Ротенберг: Галенюк получил очень серьёзное сотрясение. Лицо в крови
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о травме защитника Данилы Галенюка, полученной в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо». Встреча завершилась победой «Динамо» — 5:2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5) 1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5) 2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5) 2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5) 2:3 Адамчук – 42:41 (5x5) 2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4) 2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)
«Сегодня Галенюк получил очень серьёзное сотрясение, он в больнице. Не знаю, что произошло. Лицо в крови. Он уже получал сотрясения, это тоже повлияло. Это повлияло и на исход, нам пришлось играть в пять защитников. Нам не хватило одного. Надо разобрать, был ли там удар в голову. Это не первое сотрясение у СКА в сезоне, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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