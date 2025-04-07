Ротенберг: Галенюк получил очень серьёзное сотрясение. Лицо в крови

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о травме защитника Данилы Галенюка, полученной в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо». Встреча завершилась победой «Динамо» — 5:2.

«Сегодня Галенюк получил очень серьёзное сотрясение, он в больнице. Не знаю, что произошло. Лицо в крови. Он уже получал сотрясения, это тоже повлияло. Это повлияло и на исход, нам пришлось играть в пять защитников. Нам не хватило одного. Надо разобрать, был ли там удар в голову. Это не первое сотрясение у СКА в сезоне, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.