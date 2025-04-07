Илья Сорокин пришёл в раздевалку «Вашингтона», чтобы отдать Овечкину свою клюшку

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки (894).
Журналист The Hockey News Стефен Рознер в соцсети X (ранее Twitter) написал, что российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, как Овечкин попросил у него клюшку перед возобновлением игры. Когда его спросили, что он получит взамен, со смехом ответил: «Уважение».
После игры Сорокин пришёл в раздевалку «Вашингтона», чтобы отдать Александру свою клюшку.
Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.
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