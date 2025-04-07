«Нормально. В любое время!» Сорокин — о том, что Овечкин забил рекордный гол в его ворота

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отреагировал на то, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к нему в своей речи после того, как забил в его ворота рекордный 895-й гол в регулярках НХЛ.

— Сильное давление чувствовали перед матчем?

— Немного давления было, но я чувствовал лишь малую часть того, что Ови чувствует всю свою жизнь (смеётся). Это хороший опыт для меня.

— Ваша реакция, когда он упомянул вас в своей речи на льду?

— Я не понял, что он говорил на льду, но ребята засмеялись, и я понял, что он сказал что-то обо мне.

— Он сказал: «Спасибо, что дал забить мне 895-й, люблю тебя, брат».

— А, ну нормально. В любое время! — сказал Сорокин в интервью клубной пресс-службе.