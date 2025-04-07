Овечкин: наконец-то меня не будут спрашивать, когда я побью рекорд, это уже сделано

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о погоне за легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки. Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах, установив новый рекорд.

— Твои партнёры говорили о том, сколько давления на тебе было во время этой погони. Чувствуешь облегчение, что гора с плеч упала?

— Да, наконец-то меня не будут спрашивать, когда я побью рекорд, это уже сделано. Пытаюсь понять, какие теперь будут вопросы (смеётся). Думаю, для меня и для всех ребят это классные времена. Сами видите, сколько людей приехали со всего мира, чтобы увидеть этот момент. Это нечто особенное.

— Сегодня у Уилсона первая передача, а также на матче был Ник Бекстрём, лучший ассистент в твоей карьере. Что это значит для тебя?

— Захотелось заплакать, когда увидел Ники. Мы обнялись… Он был такой важной частью моего успеха. Мы вместе росли, вместе играли, столько разных ситуаций вместе прошли. Эти отношения и этот момент, что он и Оши были на матче, это потрясающе. Такая поддержка, так было всегда. Я сказал им, что без них мне бы не покорилось это достижение, — сказал Овечкин на пресс-конференции.