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«Какое-то безумие». Александр Овечкин — о первых чувствах после рекордного гола

«Какое-то безумие». Александр Овечкин — о первых чувствах после рекордного гола
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о впечатлениях после рекордного гола в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Овечкина 895 заброшенных шайб.

— Когда Уэйн Гретцки устанавливал рекорд, тебе было 13. Каким был рекордный момент для тебя?
— Если честно, когда повторил рекорд, то всё равно не мог в это поверить. Было столько эмоций, такой классный день, но это – это какое-то безумие. Мне, наверное, пару дней понадобится, может, пару недель, чтобы осознать, что значит быть номером один. Могу сказать, что очень горжусь за себя, за семью, за всех партнёров, которые помогли мне в этом достижении, за всех моих тренеров. Это круто, невероятный момент. Я счастлив, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

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