Ротенберг рассказал, готов ли отпустить Демидова в «Монреаль» прямо сейчас

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о перспективах Ивана Демидова, а также о том, готов ли сейчас отпустить игрока в НХЛ.

– Можно ли сказать, что приглашение Кузнецова себя не оправдало?

– Не буду подводить итоги по игрокам, это будет неправильно с моей стороны. Проговорим на итоговой пресс-конференции. Эта же команда выиграла в овертайме в Москве. Эта же команда полностью доминировала два периода сегодня. Есть детали, которые повлияли на исход, в том числе наше большинство. Мы дали команде полное доверие, за семь минут до конца сняли вратаря. В сборной России так сравняли в прошлом сезоне в игре с белорусами в финале Кубка Первого канала, в этом сезоне так же. Много раз так забивали, сегодня не забили. Обязаны такие моменты реализовывать. Тогда бы мы сегодня готовились к вылету на седьмую игру.

– Почему Демидов мало играл в первом и третьем матчах?

– Он всегда играл много. Ваня молодец, где-то давали ему отдохнуть. Ему всего 19 лет, он играл в первом звене и тащил на себе команду. Физически и эмоционально это не так просто, его постоянно провоцировали. Он должен быть к этому готов, это развивает его. Он много играл в большинстве. Это наш лучший бомбардир в плей-офф. Какие могут быть к нему вопросы? Это игрок мирового уровня.

Ему надо много работать, чтобы выходить на уровень таких игроков, как Александр Овечкин. Нужно проделать огромную работу, чтобы доказать, что ты лучший. В хоккее много компонентов. Любой игрок должен ловить шайбу на себя, здорово играть в обороне. В КХЛ это важно. Требуем это от каждого и от Вани тоже. Он ярко себя проявил, у него отличное будущее. Но нужно работать над собой, чтобы достичь максимального уровня.

– Готовы ли вы его отпустить в «Монреаль» прямо сейчас?

– Не знаю насчёт «Монреаля», он игрок СКА. Не думали ни про Монреаль, ни про Торонто, ни про Квебек, ни про Нью-Йорк. Думали, как пройти «Динамо». Всему своё время, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.