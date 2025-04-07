«Очень горжусь быть частью этого». Уилсон — о голевой передаче на рекорд Овечкина

Нападающий и тафгай «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о моменте в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), когда его звёздный одноклубник Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ и побил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Отметим, Уилсон стал автором первой передачи.

«Много эмоций от этого, потому что я так высоко его ценю. Мне очень повезло иметь возможность быть рядом с ним в этом важном голе. Очень горжусь быть частью этого. Это вообще не обо мне», — сказал Уилсон на пресс-конференции.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.