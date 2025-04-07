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Мать Овечкина: жалко, что папы нет с нами. Саша молодец, сделал всё, как хотел

Мать Овечкина: жалко, что папы нет с нами. Саша молодец, сделал всё, как хотел
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Татьяна Овечкина, мать российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказалась о рекорде сына по заброшенным шайбам в регулярке НХЛ.

— Что вы желаете в этот момент сыну?
— Здоровья, сил. И отмечать этот праздник с умом.

— Какими были ваши первые эмоции?
— Я была очень горда, что это мой сын, что всё у него получилось. Жалко, что папы нет с нами. Миша был бы очень рад, он очень много вложил в Сашу. Замечательный был человек! Но так уж получилось…

Саша — большой молодец. Он сделал всё, как хотел. Я назвала сына в честь героя книги «Два капитана», которую написал Каверин. Там был такой девиз: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Вот это словно о том, как Саша бил этот рекорд. Видите, всё получилось!

— Что вы пожелаете Саше, когда он завершит карьеру хоккеиста?
— Не растеряться. Всё будет ведь по‑другому. Но помогут друзья рядом. Все будут понимать, что Саша уже не хоккеист. У него появится другая работа. Но он адаптируется, и всё будет нормально, — приводит слова Татьяны Овечкиной «Матч ТВ».

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