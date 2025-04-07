«Даллас» потерпел второе поражение подряд, уступив «Миннесоте» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). «Миннесота Уайлд» одержала победу со счётом 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

В составе хозяев отличились Мэтт Болди, Маркус Фолиньо и Марко Росси. За «Даллас Старз» заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон и Томас Харли.

«Даллас Старз» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 105 очков за 77 матчей. «Миннесота Уайлд» располагается на восьмой строчке, заработав 91 очко за 78 игр.