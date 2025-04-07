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Миннесота Уайлд — Даллас Старз, результат матча 6 апреля 2025, счет 2:1, НХЛ 2024-2025

«Даллас» потерпел второе поражение подряд, уступив «Миннесоте» в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). «Миннесота Уайлд» одержала победу со счётом 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Рантанен, Линделль) – 05:51     1:1 Болди (Хартман, Сперджен) – 43:08     2:1 Фолиньо (Росси, Болди) – 45:00     2:2 Харли (Марчмент, Дюшейн) – 53:05     3:2 Росси (Цуккарелло, Болди) – 60:58 (pp)    

В составе хозяев отличились Мэтт Болди, Маркус Фолиньо и Марко Росси. За «Даллас Старз» заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон и Томас Харли.

«Даллас Старз» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 105 очков за 77 матчей. «Миннесота Уайлд» располагается на восьмой строчке, заработав 91 очко за 78 игр.

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