Ротенберг: СКА может выиграть не один Кубок Гагарина. Для нас есть только первое место

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о своей работе в серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2-4).

– Есть ли у вас претензии к себе по итогам серии?

– Это командный вид спорта. Мы проиграли два матча в овертайме. Эти детали повлияли на исход серии. Выиграй мы эти матчи, было бы всё по-другому. Равная игра двух сильных команд. В раздевалке сказал ребятам контролировать эмоции и не обращать внимание на провокации. Это плей-офф, нужно терпеть. Команда, которая контролирует эмоции лучше, побеждает. Сегодня мы это делали, но не до конца. Нашим ребятам важно это понимать. Чтобы выиграть Кубок Гагарина, нужно контролировать эмоции всю игру.

– Что должно произойти, чтобы вы себе сказали «хватит»?

– У нас есть совет директоров. Я всегда готов работать, люблю хоккей. Я вижу, как мы победим. Мы можем выиграть не один кубок. Для СКА есть только одно место – первое. По игре мы не уступили «Динамо», играли на равных. Исход решили микронюансы. Надо пообщаться с руководством, максимально хотим сохранить команду. Эта команда намного моложе «Динамо». Есть опытные ребята, а есть молодые, которые лидеры уже сейчас. Миша Григоренко и Сергей Плотников переживают вторую молодость, по скоростям не уступают нашим молодым ребятам. Но в целом у нас лидеры молодые. Пройдя через такие ситуации, они привезут Кубок Гагарина в Петербург. Уверен на 100%. Будет время, когда мы все будем праздновать.

Когда я выиграл первый Кубок, помню, насколько это было тяжело. Тогда команда ничего не выигрывала 70 лет. Это был самый сложный шаг. У СКА много очень сильных игроков в системе. Система развивается. Молодые ребята играли на равных с Никитой Гусевым, Игорем Ожигановым. Эти ребята в будущем могут стать такими, как Гусев и Овечкин. Нужно продолжать работу с ними, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.