«Локомотив» поздравил Александра Овечкина с великим рекордом по голам в НХЛ

Ярославский «Локомотив» в своём телеграм-канале поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина с установлением нового рекорда по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Поздравляем Александра Овечкина с рекордом НХЛ! Капитан «Вашингтона» сегодня побил результат Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче с «Айлендерс» он забросил свою 895-ю шайбу Благодарим Александра за память о нашей команде!» — говорится в сообщении.

Александр Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» при счёте 2:0 в пользу соперника. Таким образом, он побил достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки (894).