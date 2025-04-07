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Ротенберг: время Комтуа и Уила скоро пройдёт, а молодые ребята СКА выиграют Кубок Гагарина

Ротенберг: время Комтуа и Уила скоро пройдёт, а молодые ребята СКА выиграют Кубок Гагарина
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг считает, что молодые российские хоккеисты способны выиграть Кубок Гагарина в составе СКА в будущем.

«Мы играли вообще без легионеров. Наши молодые ребята выиграли у них конкуренцию, поэтому мы от них отказались. Эти ребята бились на равных с Комтуа, Пакеттом, Уилом. Скоро их время пройдёт, а наши ребята будут доказывать, что они лучшие в России и КХЛ. Эти ребята выиграют Кубок Гагарина», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение в серии с «Динамо» Рига со счётом 1-3.

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