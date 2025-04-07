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Ротенберг: Ларионов – сильный человек. Он сделал много хорошего для российского хоккея

Ротенберг: Ларионов – сильный человек. Он сделал много хорошего для российского хоккея
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг после поражения в серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2-4) ответил на вопрос, готов ли повторить судьбу Игоря Ларионова, который ранее возглавлял нижегородское «Торпедо». После вылета из Кубка Гагарина «Торпедо» объявило об уходе Ларионова.

– Вы готовы повторить судьбу Ларионова?
– Ларионов — очень сильный человек. Он сделал много хорошего для нашего хоккея как игрок и тренер. Отношусь к нему с огромным уважением. Не стоит за глаза такие вещи про него говорить. Это наш подход – мы всегда говорим в глаза. Вам тоже советую, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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