Ротенберг: Ларионов – сильный человек. Он сделал много хорошего для российского хоккея

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг после поражения в серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2-4) ответил на вопрос, готов ли повторить судьбу Игоря Ларионова, который ранее возглавлял нижегородское «Торпедо». После вылета из Кубка Гагарина «Торпедо» объявило об уходе Ларионова.

– Вы готовы повторить судьбу Ларионова?

– Ларионов — очень сильный человек. Он сделал много хорошего для нашего хоккея как игрок и тренер. Отношусь к нему с огромным уважением. Не стоит за глаза такие вещи про него говорить. Это наш подход – мы всегда говорим в глаза. Вам тоже советую, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.