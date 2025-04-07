Ротенберг: у молодых игроков СКА нет такого опыта, как у Пакетта, Комтуа

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что у молодых хоккеистов его команды нет большого опыта, как у игроков московского «Динамо» Седрика Пакетта и Макса Комтуа.

– Почему не удалось избавиться от неоправданных удалений?

– Молодость. Желание молодых игроков искать справедливость, когда тебя бьют в спину. Не удаляйся, не отвечай обратно – нас не удаляют. У «Динамо» очень сильное большинство, все это понимали. Они не хотели удалиться специально, но это эмоции. У молодых ребят нет такого опыта, как у Пакетта, Комтуа. Нашему капитану 23 года, не надо это забывать. Не надо реагировать, когда тыкают исподтишка в спину. «Динамо» об этом знало, разобрало эмоциональную составляющую наших ребят. Они делали это из благих намерений, бились за команду, считали, что это справедливо – ответить. А в хоккее не надо отвечать. Холодная голова нужна и горячее сердце.

Всегда за мужской подход, поддерживаю силовой хоккей кость в кость. Но есть вещи, которые судьи должны разбирать. Например, сегодняшний момент с Галенюком, когда он получает сотрясение. Он еле встал, его уводили. Как он его получил – не знаю. Я против таких вещей – если удар в голову, то это должно быть 5+20, чтобы разбирал судейский департамент. Если он без сознания лежит в раздевалке, а сфоливший игрок получил только две минуты, это тоже влияет. Будем стремиться, чтобы был жёсткий хоккей, но удары в голову нужно исключать, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.