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«Продолжай в том же духе!» Селянне отреагировал на рекорд Овечкина по голам в НХЛ

«Продолжай в том же духе!» Селянне отреагировал на рекорд Овечкина по голам в НХЛ
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Легенда Национальной хоккейной лиги Теэму Селянне поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина с установлением нового рекорда по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Поздравляю! Невероятное достижение. Молодец, этот рекорд не должен был быть побит… но ты это сделал. Наслаждайся и продолжай в том же духе!» — написал Селянне в соцсети X (ранее Twitter).

Александр Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» при счёте 2:0 в пользу соперника. Он побил достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

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