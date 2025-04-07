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Ротенберг: не знаю, почему не засчитали гол СКА в овертайме. Даже не разбирал

Ротенберг: не знаю, почему не засчитали гол СКА в овертайме. Даже не разбирал
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что не понимает, почему его команде не засчитали гол в овертайме в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с московском «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

«Да, по факту мы вылетели в первом раунде, но мы играли с сильнейшей командой с сильными легионерами и опытными ребятами. Сыграли с ними на равных. Не знаю причин, почему не засчитали гол в овертайме. Даже не разбирал. Просто знаю, что шайба была в воротах. Всё решили микродетали», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение в серии с «Динамо» Рига со счётом 1-3.

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