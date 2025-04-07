Ротенберг: не знаю, почему не засчитали гол СКА в овертайме. Даже не разбирал

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что не понимает, почему его команде не засчитали гол в овертайме в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с московском «Динамо».

«Да, по факту мы вылетели в первом раунде, но мы играли с сильнейшей командой с сильными легионерами и опытными ребятами. Сыграли с ними на равных. Не знаю причин, почему не засчитали гол в овертайме. Даже не разбирал. Просто знаю, что шайба была в воротах. Всё решили микродетали», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение в серии с «Динамо» Рига со счётом 1-3.