Ротенберг: как главный тренер сборной России считаю, что Демидову и Никишину надо остаться

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг считает, что игрокам Александру Никишину и Ивану Демидову лучше остаться в КХЛ, чем ехать в НХЛ.

«Демидову и Никишину лучше остаться в России, в СКА. Тут они лидеры, им доверяют. Продолжаем им доверять, несмотря на ошибки в игре. Их очень много на самом деле. Не будем это разбирать. Бывает так, что ошибся один раз, и больше в НХЛ не играешь, играешь в АХЛ. Например, Василий Подколзин. Говорил ему, что там будет по-другому. Да, он начал в первом звене, но потом его обменяли, был в АХЛ долго. Многое зависит от тренера. У Никишина и Демидова сумасшедший потенциал, но есть много моментов, которые надо улучшать. Особенно игра в обороне.

В КХЛ часто бывает – зачем развивать игрока, когда можно купить иностранца? Например, Комтуа. Отличный игрок, согласен. Но наш подход другой. Мы хотим развивать Никишина и Демидова, даже если они ошибаются. Даже если мы проигрываем. Как главный тренер сборной России считаю, что это правильно. Наши ребята будут развиваться. Дай бог, дальше они сыграют на Олимпиаде и обыграют Канаду. Но для этого нужно время. Мы сделаем всё возможное, но не всё от нас зависит. Есть агенты, владельцы клубов НХЛ, которые на телефоне весь год. Они каждый день звонят и говорят – приезжай на любые деньги. В этом же сезоне эта команда выиграла Кубок Первого канала, для нас это очень важно. Ваня Демидов внёс огромный вклад, Саша Никишин. Да, они проиграли «Динамо». Но за ними будущее, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.