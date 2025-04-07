Ротенберг ответил, что сказал легионерам «Динамо» по завершении серии плей-офф

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, о чём говорил с легионерами «Динамо» по завершении серии плей-офф КХЛ.

– Что вы сказали легионерам «Динамо» после матча?

– Да они же канадские хоккеисты, для них это обычная история. Мы с ними хорошо пообщались, им и Гусеву пожелал удачи, побед и здоровья. Это пошло им на пользу, только рад. Они понимают, что мы здорово играли. Это хоккеисты, они честно на это смотрят. Это не журналисты, которые ищут жёлтое, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА проиграл «Динамо» в серии со счётом 2-4. Отметим, что СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.