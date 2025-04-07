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Ротенберг ответил, что сказал легионерам «Динамо» по завершении серии плей-офф

Ротенберг ответил, что сказал легионерам «Динамо» по завершении серии плей-офф
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, о чём говорил с легионерами «Динамо» по завершении серии плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

– Что вы сказали легионерам «Динамо» после матча?
– Да они же канадские хоккеисты, для них это обычная история. Мы с ними хорошо пообщались, им и Гусеву пожелал удачи, побед и здоровья. Это пошло им на пользу, только рад. Они понимают, что мы здорово играли. Это хоккеисты, они честно на это смотрят. Это не журналисты, которые ищут жёлтое, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА проиграл «Динамо» в серии со счётом 2-4. Отметим, что СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.

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