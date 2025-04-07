«Мне покупали «Роллс Ройс». Гретцки призвал наградить Овечкина после его рекорда

Легендарный канадский игрок Уэйн Гретцки призвал наградить нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после его снайперского рекорда в НХЛ.

«Алекс, ты невероятен, не устану говорить, насколько ты хорош для Вашингтона, для НХЛ, для твоей страны России. Это по-настоящему потрясающе. У меня было ощущение, что это я сам забил, когда ты забил, честно. Настолько я был за тебя рад. Я ношу значок с цифрой «9» в честь Горди Хоу, он был моим кумиром. Для меня он был величайшим игроком в истории. Сегодня ты обошёл его, молодец. Поздравляю всю организацию. Я сказал Леонсису, что мне подарили «Роллс Ройс», когда я побил рекорд, так что, надеюсь, и тебе что-то подарят», — сказал Гретцки в видео, опубликованном пресс-службой НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.