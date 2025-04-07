На Останкинской телебашне появилось поздравление в честь Овечкина

В Москве на Останкинской телебашне появилось поздравление в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) побил снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки. Россиянин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл Гретцки, на счету которого 894 гола.

На Останкинской телебашне появилось число 895 и изображение Овечкина.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гол и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».