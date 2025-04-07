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На Останкинской телебашне появилось поздравление в честь Овечкина

На Останкинской телебашне появилось поздравление в честь Овечкина
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В Москве на Останкинской телебашне появилось поздравление в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) побил снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки. Россиянин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл Гретцки, на счету которого 894 гола.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

На Останкинской телебашне появилось число 895 и изображение Овечкина.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гол и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

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