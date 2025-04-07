В. Крикунов: думаю, что Роман Ротенберг должен остаться на своём посту

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что украшением серии между московским “Динамо” и СКА стал бы седьмой матч серии.

«Бесспорно, серия между “Динамо” и СКА получилась самой драматичной в первом раунде плей-офф. И я могу сказать, что обе команды были достойны прохода в следующую стадию. Наверное, было бы логично, если бы победитель определялся в седьмой игре. Это было бы украшением серии.

У команд разный стиль и, соответственно, разное направлении в развитии. У “Динамо” — ставка сделана на легионеров, у СКА, наоборот, нет ни одного иностранца, зато много молодых перспективных ребят, которые из года в год прогрессируют. Это можно судить по их показателям и нет сомнения, что у многих большие перспективы. Если вспомнить четвертый матч серии, то все сложилось бы по-другому, засчитай судьи тот гол в овертайме. Уверен, что подобный гол в НХЛ бы засчитали, тем более в плей-офф. 2-2 в серии или 103, поверьте, две большие разницы. При Романе Ротенберге СКА дважды выигрывал Кубок Гагарина. В этом году, команда не смогла пройти первый раунд и это случилось лишь впервые за полтора десятка лет. Трагедии нет и думаю, что Роман Ротенберг должен остаться на своем посту и в следующем сезоне попытаться выиграть с командой трофей», — сказал Крикунов «Чемпионату».

СКА проиграл «Динамо» в серии со счётом 2-4. Отмеим, СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.