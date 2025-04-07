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«Бой мы проиграли, но по жизни выиграли». Ротенберг – о молодых вратарях СКА

«Бой мы проиграли, но по жизни выиграли». Ротенберг – о молодых вратарях СКА
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о молодой вратарской линии в команде.

– Не погорячились ли с доверием вратарям при отсутствии у них опыта?
– Поражение – не их вина. Набоков в прошлом году выиграл Кубок Гагарина. Наши ребята тоже отличные вратари. Феноменально играет Плешков, здорово играет Заврагин. Этот бой мы проиграли, но по жизни выиграли, потому что эти игроки выиграют Кубок Гагарина, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА проиграл «Динамо» в серии со счётом 2-4. Отметим, что СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.

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