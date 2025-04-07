Овечкин: за кого бы играл в матче между КХЛ и НХЛ? Я не знаю, какой будет формат

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о желании принять участие в возможном товарищеском матче между игроками НХЛ и КХЛ.

«За кого бы играл в матче между игроками КХЛ и НХЛ? Во-первых, я не знаю, какой будет формат. Если бы это всё осуществилось, то было бы круто. Я бы с удовольствием принял участие в матче», — сказал Овечкин в интервью «РИА Новости Спорт».

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.