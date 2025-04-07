Овечкин: за кого бы играл в матче между КХЛ и НХЛ? Я не знаю, какой будет формат
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о желании принять участие в возможном товарищеском матче между игроками НХЛ и КХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26 4:1 Пажо – 44:20
«За кого бы играл в матче между игроками КХЛ и НХЛ? Во-первых, я не знаю, какой будет формат. Если бы это всё осуществилось, то было бы круто. Я бы с удовольствием принял участие в матче», — сказал Овечкин в интервью «РИА Новости Спорт».
В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.
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