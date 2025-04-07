Александр Овечкин рассказал, кому посвятил рекордную шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кому посвятил рекордную шайбу в Национальной хоккейной лиге. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

«Посвящаю шайбу всей моей семье, папе, брату, бабушкам, дедушкам, Вере Витальевне. Всем моим близким», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».

Вера Витальевна Глаголева — мать жены Овечкина Анастасии Шубской.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».