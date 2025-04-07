«Коламбус» крупно проиграл «Оттаве», Тарасова заменили на пятой минуте матча

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Адам Годетт, Николас Матинпало, Дэвид Перрон и Шейн Пинто. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Отметим, российский голкипер Даниил Тарасов был заменён на пятой минуте матча после второй пропущенной шайбы. Российские защитники Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков завершили матч с коэффициентом полезности «-1» и «-2» соответственно. Нападающий Егор Чинахов и защитник Иван Проворов очков не набрали.