«Коламбус» крупно проиграл «Оттаве», Тарасова заменили на пятой минуте матча
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Годетт (Шабо, Дженсен) – 02:24 2:0 Матинпало (Жиру, Зеттерлунд) – 04:26 3:0 Перрон (Батерсон, Шабо) – 44:32 4:0 Пинто (Сандерсон, Грейг) – 59:19
В составе победителей забивали Адам Годетт, Николас Матинпало, Дэвид Перрон и Шейн Пинто. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Отметим, российский голкипер Даниил Тарасов был заменён на пятой минуте матча после второй пропущенной шайбы. Российские защитники Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков завершили матч с коэффициентом полезности «-1» и «-2» соответственно. Нападающий Егор Чинахов и защитник Иван Проворов очков не набрали.
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