Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» крупно проиграл «Оттаве», Тарасова заменили на пятой минуте матча

«Коламбус» крупно проиграл «Оттаве», Тарасова заменили на пятой минуте матча
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Годетт (Шабо, Дженсен) – 02:24     2:0 Матинпало (Жиру, Зеттерлунд) – 04:26     3:0 Перрон (Батерсон, Шабо) – 44:32     4:0 Пинто (Сандерсон, Грейг) – 59:19    

В составе победителей забивали Адам Годетт, Николас Матинпало, Дэвид Перрон и Шейн Пинто. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Отметим, российский голкипер Даниил Тарасов был заменён на пятой минуте матча после второй пропущенной шайбы. Российские защитники Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков завершили матч с коэффициентом полезности «-1» и «-2» соответственно. Нападающий Егор Чинахов и защитник Иван Проворов очков не набрали.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android