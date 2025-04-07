«Я упал». Овечкин – о своём праздновании после установления рекорда в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил своё забавное празднование после того, как побил снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

После того, как Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в карьере в НХЛ, Овечкин упал на живот и прокатился так по льду.

«Лёд сегодня был плохим, так что я упал. Уверен, это прикольный момент. Было прикольно», — сказал Овечкин на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».