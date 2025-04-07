«Я упал». Овечкин – о своём праздновании после установления рекорда в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил своё забавное празднование после того, как побил снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26 4:1 Пажо – 44:20
После того, как Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в карьере в НХЛ, Овечкин упал на живот и прокатился так по льду.
«Лёд сегодня был плохим, так что я упал. Уверен, это прикольный момент. Было прикольно», — сказал Овечкин на пресс-конференции.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».
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