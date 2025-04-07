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Дубль Михеева помог «Чикаго» обыграть «Питтсбург», Малкин – без очков

Дубль Михеева помог «Чикаго» обыграть «Питтсбург», Малкин – без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Назар (Терявяйнен) – 38:55 (sh)     2:0 Михеев (Бедард, Rinzel) – 49:40     2:1 Ракелль (Раст, Койвунен) – 54:36 (pp)     3:1 Михеев (Фолиньо, Велено) – 59:04    

В составе победителей забивали Фрэнк Назар и российский нападающий Илья Михеев, который оформил дубль.

За «Питтсбург» гол забил Рикард Ракелль. Российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

«Чикаго» прервал пятиматчевую серию поражений. «Питтсбург» потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующий раз «Чикаго» и «Питтсбург» вновь проведут очный матч. Встреча состоится 9 апреля, начало – 2:00 мск.

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