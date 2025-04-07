«Ты прошёл хоккей!» Малкин поздравил Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на снайперский рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

«Ты прошёл весь хоккей! 895», — написал Малкин в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Александр Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

Овечкин и Бекстрём сфотографировались с рекордной шайбой: