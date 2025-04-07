Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ты прошёл хоккей!» Малкин поздравил Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ

«Ты прошёл хоккей!» Малкин поздравил Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на снайперский рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

«Ты прошёл весь хоккей! 895», — написал Малкин в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Александр Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

Материалы по теме
Венец хоккейного наследия. Рекорд Овечкина — главное событие НХЛ в XXI веке?
Венец хоккейного наследия. Рекорд Овечкина — главное событие НХЛ в XXI веке?

Овечкин и Бекстрём сфотографировались с рекордной шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android