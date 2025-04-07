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Владелец «Вашингтона» ответил на призыв Гретцки наградить Овечкина за исторический рекорд

Владелец «Вашингтона» ответил на призыв Гретцки наградить Овечкина за исторический рекорд
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Владелец хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис ответил на призыв легендарного канадского игрока Уэйна Гретцки подарить российскому нападающему Александру Овечкину «Роллс Ройс» после того, как он установил снайперский рекорд в истории НХЛ.

«Мы обсудим это», — сказал Леонсис на пресс-конференции.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

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