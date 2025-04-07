Владелец «Вашингтона» ответил на призыв Гретцки наградить Овечкина за исторический рекорд

Владелец хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис ответил на призыв легендарного канадского игрока Уэйна Гретцки подарить российскому нападающему Александру Овечкину «Роллс Ройс» после того, как он установил снайперский рекорд в истории НХЛ.

«Мы обсудим это», — сказал Леонсис на пресс-конференции.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».