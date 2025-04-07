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Овечкин – о своём рекордном голе: наверное, Строум сейчас самый счастливый человек в мире

Овечкин – о своём рекордном голе: наверное, Строум сейчас самый счастливый человек в мире
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин предположил, кто больше всего радовался его рекордному голу в Национальной хоккейной лиги.

«Кто больше всех радуется моему голу? Наверное, Строум сейчас самый счастливый человек в мире, потому что он с ума сходит по статистике, знает всё и просто хочет быть частью этой истории», — сказал Овечкин на пресс-конференции.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

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