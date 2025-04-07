Александр Овечкин установил редчайший статистический рекорд НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству сезонов со средним показателем заброшенных шайб за игру не меньше 0,60. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

По данным источника, Овечкин забивал не менее 0,60 гола в среднем за матч в 13 сезонах в карьере, включая текущий. По этому показателю Александр опередил бывшего канадского форварда и капитана «Пингвин Питтсбург» Марио Лемье, у которого 12 таких сезонов.

Отметим, Овечкин достигал показателя 0,60 гола за матч в шести сезонах после достижения 30 лет, что также является абсолютным рекордом в истории лиги.

Напомним, в сегодняшнем матче «Вашингтона» с «Айлендерс» Александр Овечкин побил великий рекорд Уэйна Гретцки.