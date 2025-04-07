Никита Гусев стал одним из рекордсменов КХЛ по количеству шайб в лиге

Форвард московского «Динамо» Никита Гусев стал одним из рекордсменов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который смог забросить 250 шайб в лиге, после шестого матча первого раунда плей-офф со СКА, где россиянин забил гол (5:2). Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

По данным источника, Гусев стал лишь шестым игроком в истории лиги, которому это удалось.

Отметим, Гусев также был признан первой звездой этой встречи.

Напомним, благодаря этой победе московский клуб вышел в следующий раунд плей-офф, где «Динамо» встретится с ярославским «Локомотивом», который в прошлом раунде обыграл «Торпедо». СКА же вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.