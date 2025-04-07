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Никита Гусев стал одним из рекордсменов КХЛ по количеству шайб в лиге

Никита Гусев стал одним из рекордсменов КХЛ по количеству шайб в лиге
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Форвард московского «Динамо» Никита Гусев стал одним из рекордсменов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который смог забросить 250 шайб в лиге, после шестого матча первого раунда плей-офф со СКА, где россиянин забил гол (5:2). Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

По данным источника, Гусев стал лишь шестым игроком в истории лиги, которому это удалось.

Отметим, Гусев также был признан первой звездой этой встречи.

Напомним, благодаря этой победе московский клуб вышел в следующий раунд плей-офф, где «Динамо» встретится с ярославским «Локомотивом», который в прошлом раунде обыграл «Торпедо». СКА же вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

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