Жена Овечкина показала, как «Вашингтон» отмечает побитие рекорда Гретцки

Модель Анастасия Овечкина, жена российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала видео, на котором столичная команда отмечает побитие великого рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Напомним, это произошло в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).

На видео показано, что все игроки пришли в ресторан со своими семьями, они общаются и поздравляют капитана столичной команды.

Фото: Соцсети Анастасии Овечкиной

Фото: Соцсети Анастасии Овечкиной

Отметим, шайба Овечкина в этой встрече для «Вашингтона» стала единственной. Таким образом, на счету россиянина теперь 895 шайб в НХЛ.