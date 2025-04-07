Александр Овечкин опубликовал первый пост в соцсетях после побития рекорда Уэйна Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после того, как установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в регулярных сезонах опубликовал первый пост в социальных сетях.

Овечкин выложил у себя на страничке в одной из социальных сетей совместную фотографию с Никласом Бекстрёмом, с которым они вместе выступают за «Вашингтон». «Спасибо тебе, брат. Мы всегда будем вместе», — подписал фотографию Александр.

Фото: Соцсети Александра Овечкина

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин и Бекстрём сфотографировались с рекордной шайбой