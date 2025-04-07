Овечкин увеличил отрыв от Панарина до 8 голов в списке лучших российских снайперов сезона

Во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Благодаря этому голу он также улучшил свою позицию в списке лучших российских снайперов текущего сезона.

Теперь на счету Овечкина в нынешней регулярке стало 42 заброшенные шайбы и он по-прежнему возглавляет топ российских снайперов, увеличив свой отрыв от идущего на второй строчке нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина до восьми шайб (34).

На третьей строчке нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, у которого 33 гола.

Овечкин и Бекстрём сфотографировались с рекордной шайбой