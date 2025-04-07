Овечкин увеличил отрыв от Панарина до 8 голов в списке лучших российских снайперов сезона
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Во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Благодаря этому голу он также улучшил свою позицию в списке лучших российских снайперов текущего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26 4:1 Пажо – 44:20
Теперь на счету Овечкина в нынешней регулярке стало 42 заброшенные шайбы и он по-прежнему возглавляет топ российских снайперов, увеличив свой отрыв от идущего на второй строчке нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина до восьми шайб (34).
На третьей строчке нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, у которого 33 гола.
Овечкин и Бекстрём сфотографировались с рекордной шайбой
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